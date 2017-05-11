Корешков покинул пост президента «Барыса», должность получил Шопобаев

11 мая по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор хоккейного клуба «Барыс» с его президентом — Корешковым Александром Геннадьевичем, информирует официальный сайт команды из Казахстана.



Решением попечительского совета на должность президента астанинского клуба «Барыс» назначен Шопобаев Аскар Сейдахметович. Специалист с 2010 по 2015 год возглавлял хоккейную команду «Алматы» и филиал казахстанской федерации хоккея в Алма-Ате и Алма-атинской области.



В прошедшем сезоне «Барыс» добрался до второго раунда плей-офф.