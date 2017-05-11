Коммодор: если бы руководил «Вашингтоном», сделал бы всё, чтобы убрать Овечкина

Бывший защитник «Детройт Ред Уингз» Майк Коммодор раскритиковал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В седьмой игре с «Пингвинз» (0:2) Овечкин не набрал очков, закончив матч с показателем полезности «-2». В его присутствии на льду забил Брайан Раст, а Патрик Хёрнквист удвоил счёт, после того как Овечкин не смог вывести шайбу из своей зоны.

Трагедия «Вашингтона». «Мы старались как могли...» «Вашингтон» драматично проиграл седьмой матч и выбыл из плей-офф, а «Анахайм» вырвал победу у «Эдмонтона» и вышел в финал конференции.

6 самых больших поражений в карьере Овечкина Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» вновь вылетел из розыгрыша плей-офф. Вспоминаем другие крупные неудачи Великой Восьмёрки.

«Если бы я руководил «Вашингтоном», то сделал бы всё, чтобы убрать Овечкина из команды летом. Да, он набирает много очков в регулярном сезоне. Но в плей-офф допускает ошибки», – написал Коммодор в своём «твиттере».

В 13 матчах текущего Кубка Стэнли Овечкин набрал 8 (5+3) очков.