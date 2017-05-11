Ушёл из жизни известный хоккеист и тренер Александр Бодунов

Известный хоккеист и тренер Александр Бодунов скончался в возрасте 65 лет, сообщает официальный сайт хоккейного клуба «Витязь».



Бодунов был воспитанником ЦСКА, но большую часть карьеры провёл в «Крыльях Советов», с которыми в 1974 году стал чемпионом СССР. В составе национальной команды нападающий стал двукратным чемпионом мира (1973, 1974). В Суперсерии 1972 года СССР — Канада Бодунов сыграл в трёх матчах и отметился одной шайбой. В 1996 году Бодунов стал первым тренером созданного в Подмосковье клуба «Витязь».