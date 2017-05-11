Андрей Разин стал тренером-консультантом словацкого ХК «Попрад»

Андрей Разин стал тренером-консультантом словацкого хоккейного клуба «Попрад», информирует официальный сайт команды.

«Станут ли теперь российские хоккеисты выступать за „Попрад“? Конечно, россияне мечтают играть в КХЛ, но не у всех есть такая возможность. Моя цель будет заключаться в том, чтобы дать им возможность попробовать себя в „Попраде“. Особенно важным мне кажется приглашение молодых хоккеистов.



Мне нравится словацкая лига и хоккей в ней. Тут играют мастеровитые игроки. Единственное, чего заметно не хватает, — скорости», — приводит слова Разина официальный сайт клуба.