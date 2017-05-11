«Чикаго» подписал новый контракт с форвардом Рихардом Паником

«Чикаго Блэкхоукс» подписал новый контракт с нападающим Рихардом Паником, информирует официальный сайт команды. Соглашение рассчитано на два сезона. Сообщается, что его годовая зарплата составит $ 2,8 млн.

В минувшем сезоне Паник провёл за «Блэкхоукс» 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (22+24) очка при полезности «+14», установив личные рекорды результативности за сезон. В 4 матчах Кубка Стэнли набрал 1 (0+1) очко.

«Чикаго» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, потерпев поражение от «Нэшвилла» — 0-4.