Бэбкок: золото чемпионата мира вновь выиграет сборная Канады

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о фаворите чемпионата мира по хоккею—2017.



«У шведов в этом году хорошая оборона, там собраны большие мастера, у сборной России интересная команда, американцы постепенно адаптируются и от матча к матчу набирают обороты. Шансы на победу у этих команд определённо есть, но золото в третий раз подряд возьмёт сборная Канады», — приводит слова Бэбкока «Р-Спорт».



Напомним, сборная Канады выигрывала чемпионаты мира 2015 и 2016 годов. В 2015-м в финале была разгромлена сборная России — 6:1.