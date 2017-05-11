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Орпик: разочарован поражением, но рад, что лучшим игроком «Пингвинз» был Флёри

11 мая 2017, четверг. 18:29. Хоккей

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик прокомментировал поражение в полуфинале Восточной конференции от «Питтсбург Пингвинз» и отметил игру своего бывшего одноклубника, вратаря соперника Марка-Андре Флёри. В седьмом матче серии «столичные» проиграли со счётом 0:2.

«Сложно выделить что-то одно… Мы создавали много опасных моментов, у нас были возможности забить. Флёри был их лучшим игроком в этой серии. Я разочарован, что мы проиграли, но если у „Питтсбурга“ кто-то здорово провёл серию, я рад, что это был он», — сказал Орпик в эфире клубного телевидения.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Марк-Андре Флёри
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11 мая 2017, четверг
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