Игроки «Вашингтона» Кузнецов и Орлов получили вызов в сборную России на ЧМ-2017

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов получили вызов в сборную России по хоккею для участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе национальной команды.

Команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова «Вашингтон Кэпиталз» дома уступила «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:2 в решающем матче полуфинальной серии Восточной конференции и проиграла в серии —3-4. Овечкин не поможет сборной России на мировом первенстве из-за травмы.