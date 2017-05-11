Россия — Дания: Киселевич забросил первую шайбу за сборную на ЧМ

Защитник сборной России по хоккею Богдан Киселевич забросил свою первую шайбу за национальную команду на чемпионате мира. Это произошло в матче группового этапа с командой Дании.

Во втором периоде Киселевич открыл счёт, отличившись с передач Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу россиян, ещё два гола на счету Сергея Плотникова и Никиты Гусева.

Наша команда в первых трёх играх одержала три победы и имеет в активе восемь очков.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Дания.