Шипачёв и Сёренсен признаны лучшими игроками матча ЧМ-2017 Россия — Дания

Сборная России одержала уверенную победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Лучшим игроком в составе нашей команды был признан нападающий Вадим Шипачёв, который отметился голевой передачей на Никиту Гусева. В составе сборной Дании лучшим игроком назван вратарь Джордж Сёренсен, который отразил 30 бросков по своим воротам.

Сборная России одержала четыре победы в четырёх матчах и занимает первое место в группе А, имея в активе 11 очков. Датчане занимают предпоследнее место, набрав два очка.

Россия обыграла Данию 3:0, Овечкин не приедет на ЧМ! LIVE Сборная России проводит четвёртый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Дания.