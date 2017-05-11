Шипачёв и Сёренсен признаны лучшими игроками матча ЧМ-2017 Россия — Дания

Сборная России одержала уверенную победу над командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Лучшим игроком в составе нашей команды был признан нападающий Вадим Шипачёв, который отметился голевой передачей на Никиту Гусева. В составе сборной Дании лучшим игроком назван вратарь Джордж Сёренсен, который отразил 30 бросков по своим воротам.
Сборная России одержала четыре победы в четырёх матчах и занимает первое место в группе А, имея в активе 11 очков. Датчане занимают предпоследнее место, набрав два очка.
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