Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист примет участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации хоккея Швеции.

«Рейнджерс» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, потерпев поражение от «Оттавы Сенаторз» в полуфинале Восточной конференции. Шведы после трёх матчей мирового первенства имеют в активе четыре очка и занимают пятое место в группе А.

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