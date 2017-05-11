Дадонов: старались с самого начала, но не использовали много шансов

Форвард сборной России Евгений Дадонов прокомментировал победу над сборной Дании (3:0) на чемпионате мира.

«Мы старались с самого начала матча, но не использовали много шансов. Было тяжело забивать, но удача повернулась к нам. Мы идём дальше. У нас все хорошие игроки, мы можем играть с любыми партнёрами. Из сборной Словакии я знаю Яна Лацо, играл с ним в «Донбассе». Словакам нужна будет победа с нами, чтобы подняться в таблице, нужно хорошо подготовиться к матчу. Решение по своему будущему сделаю после сезона», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Россия обыграла Данию 3:0, Овечкин не приедет на ЧМ! LIVE Сборная России проводит четвёртый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Дания.