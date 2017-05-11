Киселевич: поначалу сборная России играла с Данией без остроты и расхлябанно

Защитник сборной России Богдан Киселевич прокомментировал победу над Данией (3:0) на чемпионате мира — 2017, а также вызовЕвгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

«Поначалу мы очень много допускали бросков по нашим воротам, а сами играли без остроты. Очень слабо играли в средней зоне, было много потерь, выглядели расхлябанно. Потом произошли изменения и стали играть лучше. Надо было сразу играть острее. Не думаю, что два дня между матчами как-то повлияли. По сути, отдыхали мы всего один день.

После того как забили первую шайбу, получили хороший импульс, пошла игра. В третьем периоде не знаю, что происходило. С одной стороны, мы не имеем права так играть, а с другой — налаживаем связи.

Приятно, когда такие ребята, как Кузнецов и Орлов, вливаются в коллектив. Они привнесут свои коррективы и позитивный настрой в команду", — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Россия обыграла Данию 3:0, Овечкин не приедет на ЧМ! LIVE Сборная России проводит четвёртый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Дания.