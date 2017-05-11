Знарок: рады, что Панарин хорошо играет, к игре со Словакией относимся серьёзно

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу в матче группового этапа над Данией (3:0) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Чего я боялся — два дня выходных, не знаю, что это такое. Создавали в матче моменты, которые могли забить. Во втором периоде получилось. Готовимся к следующей игре.

«Все команды на турнире подравнялись, все хорошие. На каждую команду надо серьёзно настраиваться. К игре со Словакией нужно отнестись серьёзно. Панарин хорошо играет, мы рады», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.