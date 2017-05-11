Карлссон: три шайбы за 70 секунд стали ударом для Дании в матче с Россией на ЧМ

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон прокомментировал поражение от команды России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0.
«Поздравляю сборную России с тремя очками. Должен сказать, что нам нужно было играть в свой хоккей все 60 минут. Три пропущенные шайбы за 70 секунд стали ударом для нашей команды. Но если убрать этот период, то мы провели очень хороший матч», — передаёт слова Карлссона корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию
Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.