Г. Орлов: Путин молодец, играет в хоккей, но почему так мало спорта на ТВ?

Российский телекомментатор Геннадий Орлов отметил слова фигуриста Евгения Плющенко, который назвал президента РФ Владимира Путина самым спортивным президентом мира, а также посетовал на то, что на телевидении показывают мало спорта.

«Путин молодец, играет в хоккей. Но то, чем он занимается, — это не спорт, а физкультура. Я поздравляю Плющенко, который точно охарактеризовал Владимира Владимировича, назвав его самым спортивным президентом мира. Евгений молодец, рад за него, за то, что он высказался. Для него это важно было. Конечно, когда лидеры страны участвуют в спортивных мероприятиях, это важно для пропаганды спорта. Но меня интересует, почему нет спортивных редакций на Первом канале, «Пятом канале», «РЕН-ТВ». Вот Первый канал показывает хоккей, а постоянно действующих передач нет. Почему так мало спорта на «России-1»? Зато много шоу, в которых идёт душевный стриптиз. Я такое могу посмотреть разве что секунд 10 — это страшно. Почему тогда нация должна быть здоровой? Давайте пропагандировать здоровый образ жизни — спорт, физкультуру. Президент даёт сигнал, а что это СМИ не принимают его?» — отметил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».