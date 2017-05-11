Плотников: неважно, с кем будет играть Кузнецов, все знают его уровень

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу над Данией (3:0) на чемпионате мира по хоккею 2017 года, а также вызов в сборную нападающего Евгения Кузнецова.

«Что-то сегодня явно было не так. Счёт говорит сам за себя. Мы выиграли и идём дальше. Датчане — соперник более серьёзный, чем итальянцы. Они играют агрессивнее, лучше двигаются и контролируют шайбу.

Не знаю, с кем будет играть Кузнецов. Состав троек у нас менялся каждый период, но по большому счёту это неважно. Все и так знают, игроком какого уровня является Кузнецов.

Когда забивал — увидел, что Телегин идёт закрывать борт, выкинул в центр Андронову. Успел заметить, что тот на меня смотрел, и он отдал пас», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.