КХЛ ждёт от Минспорта интерпретации решения ЕАЭК по легионерам

КХЛ прокомментировала решение коллегии Евразийской экономической комиссии не считать легионерами спортсменов, являющихся гражданами государств, входящих в ЕАЭС. Кроме России в союз также входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. КХЛ приравняла казахстанцев и белорусов к легионерам два года назад.

«В соответствии с законом о физической культуре и спорте в Российской Федерации, ограничения по участию спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды России в международных спортивных соревнованиях, устанавливает федеральный орган исполнительной власти во взаимодействии с общероссийскими спортивными федерациями и лигами по виду спорта. КХЛ руководствуется в данном вопросе положениями соответствующего приказа, утверждённого в 2015 году Министерством спорта России, в компетенции которого также находится дальнейшая интерпретация решения, принятого Евразийской экономической комиссией», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.