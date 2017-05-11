Лундквист: решение НХЛ по Олимпиаде повлияло на моё решение приехать на ЧМ-2017

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал решение сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Его команда проиграла «Оттава Сенаторз» во втором раунде плей-офф НХЛ.

«Есть несколько причин. Мой брат Джоэль — капитан сборной на ЧМ, а я не играл с ним вместе 12 лет. Кроме того, повлиял тот факт, что НХЛ отказалась от Олимпиады. Я рассматриваю ЧМ как возможность сыграть за мою страну ещё раз и сделать это со своим братом. Я собираюсь поехать туда и сильно провести конец сезона, и потом проанализировать его.

У меня ещё есть силы. Я надеялся, что буду играть в плей-офф ещё месяц. Это было нашей целью, мы настраивались на это. Разочаровывает, что мы завершили сезон таким образом, но надо это принять.

Последние два дня я думал, что мог сделать иначе, где мог быть лучше. Вероятно, я не смогу найти ответы в ближайшие недели, но потом продолжу размышлять над этим", — приводятся слова Лундквиста на официальном сайте клуба.