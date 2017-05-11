Агент Миронова: Андрей подпишет с «Колорадо» контракт на два года

Хоккейный агент Дэн Милстейн, представляющий интересы российского защитника Андрея Миронова, сообщил, что хоккеист подпишет контракт с «Колорадо Эвеланш» на два года. Ранее стало известно, что Миронов по своей инициативе расторг контракт с московским «Динамо».

«Андрей Миронов официально расторг соглашение с московским „Динамо“. Сейчас идёт работа над новым двухлетним контрактом новичка с „Колорадо“, — написал Милстейн в своём „твиттере“.

Миронов в настоящее время выступает в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею. В минувшем сезоне КХЛ 22-летний защитник провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафа. В плей-офф Миронов провёл 9 матчей, отличился тремя голевыми передачами, заработал показатель полезности «-4» и 4 минуты штрафа.