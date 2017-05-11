Нападающий «Вашингтона» Юханссон не поедет на ЧМ-2017 из-за травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон не сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Я хотел поехать на чемпионат мира, но у меня сломан палец, и может понадобиться операция», — цитирует Юханссона Aftonbladet.

26-летний форвард в прошедшем регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых набрал 58 (24+34) очков. В 13 играх плей-офф на его счету два гола и шесть передач. «Вашингтон» дошёл до полуфинала Восточной конференции, где уступил «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах.