Защитник Крис Ли набрал первое очко за сборную Канады на ЧМ

Защитник Крис Ли набрал первое очко за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею. В матче группового этапа с Францией Ли ассистировал Клоду Жиру, который реализовал большинство и сделал счёт 2:2.

36-летний канадский защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (2014, 2016). Он присоединился к сборной Канады перед стартом мирового первенства, однако в заявку на турнир попал после травмы защитника Тайсона Бэрри.

После второго периода счёт равный — 2:2.