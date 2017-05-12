Грёнборг: с Бекстрёмом свяжемся после пресс-конференции, он нужен Швеции

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Латвией (2:0) на чемпионате мира по хоккею 2017 года и возможный приезд в команду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма.

«Мы понимали, что будет тяжёлый матч. Латвия — хорошая и дисциплинированная команда. Мы не могли использовать свои моменты долгое время. Был тяжёлый третий период. В то же время я доволен своей командой.

Не знаю, когда Лундквист приедет в сборную. Мы были сконцентрированы на игре, после пресс-конференции будем выяснять. Также собираюсь связаться с Бекстрёмом сейчас, этот игрок нам нужен, но пока информации нет», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.