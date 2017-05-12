Даугавиньш: Овечкин имеет право пропустить ЧМ, его отсутствие — плюс для Латвии

Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение (0:2) от Швеции на чемпионате мира по хоккею 2017 года и решение тренерского штаба сборной России не вызывать Александра Овечкина на турнир.

«Трудно было играть против шведов. Много сбросов, много катания. Мы начали игру хорошо, бились. То, что мы не сдались после первого гола, — показатель. Немного мастерства нам не хватило. В третьем периоде много моментов было, чтобы сравнять и даже выиграть. Мы не бросали столько, сколько надо было. Нужно было брать игру на себя. Пытались играть красиво, но это не работает.

Россия — один из фаворитов, они ещё не проигрывали. Мы будем стараться, дадим бой. То, что Овечкин не приедет, — плюс для Латвии. Он один из лучших игроков мира с сумасшедшим броском. Шайбы, пущенные им, неприятно блокировать как вратарям, так и полевым игрокам. Овечкин столько лет приезжал на чемпионаты мира, имеет право пропустить», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.