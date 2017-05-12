Купер: Ли грамотно играет с шайбой и хорошо действует в большинстве

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал игру защитника Криса Ли в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с Францией. Канадцы одержали непростую победу со счётом 3:2, Ли в своём дебютном матче на мировом первенстве провёл на площадке 20 минут 7 секунд и отметился голевой передачей.

«Крис Ли грамотно играет с шайбой. Он успакаивает игру и хорошо действует при розыгрыше большинства», — цитирует Купера журналист TSN Даррен Дрегер.

36-летний Ли является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» и ранее заявил, что хотел бы продолжить карьеру в НХЛ.