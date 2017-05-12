Джонсон: у сборной Франции стиль НХЛ, не было заметно, что они нервничают

Вратарь сборной Канады Чад Джонсон прокомментировал победу над Францией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Канадцы проигрывали 1:2, но в итоге добились победы со счётом 3:2.

«Они показали упорную игру, у них стиль НХЛ. Они держались за шайбу, а также здорово оборонялись. Не было заметно, что они нервничают или теряют самообладание, это можно сказать, даже несмотря на счёт или то, как мы контролировали игру. Они были сплочёнными и создавали моменты, играли просто», — приводятся слова Джонсона на официальном сайте турнира.