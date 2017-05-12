«Айлендерс» подписали контракт новичка с лучшим вратарём молодёжного ЧМ-2016

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал трёхлетний контракт новичка со шведским голкипером Линусом Сёдерстрёмом, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 20-летний Сёдерстрём стал чемпионом Швеции в составе «ХВ-71». В регулярном чемпионате он провёл 22 матча, в которых отразил 94,3 % бросков, пропуская 1,34 гола за игру в среднем, что стало лучшим показателем в лиге. В 16 матчах плей-офф он отразил 92,2% бросков, пропуская в среднем 2,11 гола за игру.

В 2016 году Сёдерстрём был признан лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира.

Следующий сезон голкипер проведёт в «ХВ-71» на правах аренды.