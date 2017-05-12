Наместников: Кучеров – элитный нападающий НХЛ, забил 40 шайб за сезон

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Владислав Наместников рассказал о прошедшем сезоне и поделился мнением об игре своего одноклубника Никиты Кучерова.

«Неприятно, что не попали в плей-офф. Но я считаю, что вторая половина сезона удалась. Не хватило буквально очка. Будем разбирать ошибки, идти дальше. На следующий год ребята приедут собранные, будем бороться за кубок.

Кучеров – элитный нападающий. В начале сезона у него немного не шло, но потом прорвало, его было не остановить. В НХЛ 20 шайб тяжело забить, а 40 – это вообще другой разговор. Никита — молодец.

Новая команда в НХЛ? Ждём драфта расширения. От переходов никто не застрахован. Будет интересно последить. Поездки в Лас-Вегас ещё не обсуждали. Будет интересно там побывать», — сказал Наместников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.