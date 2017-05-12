Люк Ричардсон войдёт в тренерский штаб «Айлендерс»

Люк Ричардсон войдёт в тренерский штаб «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает журналист Newsday Артур Стэйпл. Главный тренером является Даг Уэйт, с которым Ричардсон на протяжении пяти лет играл вместе в «Эдмонтон Ойлерз».

48-летний тренер имеет опыт работы в тренерском штабе «Оттава Сенаторз», а также главным тренером в фарм-клубе «Сенаторов», которым руководил четыре года (2012-2016). Помимо этого, Ричардсон возглавлял сборную Канады на последнем Кубке Шпенглера.

Ричардсон провёл в НХЛ 1417 матчей в качестве игрока, в которых набрал 201 (35+166) очко и 2055 минут штрафа.