«Сан-Хосе» близок к подписанию контрактов с Донским и Карлссоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» близок к подписанию новых контрактов с форвардами Йоонасом Донским и Мелкером Карлссоном. Об этом информирует Mercury News. Оба хоккеиста являются ограниченно свободными агентами, сообщается, что их соглашения будут рассчитаны на несколько сезонов.

25-летний Донской провёл в завершившемся для команды сезоне 61 матч и набрал 17 (6+11) очков при показателе полезности «-5».

26-летний Карлссон набрал 22 (11+11) очка в 67 матчах при показателе полезности «+5».