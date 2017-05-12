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«Даллас» обменяет Ниеми или выкупит его контракт, если «Вегас» не заберёт его

12 мая 2017, пятница. 09:30. Хоккей

«Даллас Старз» планирует расстаться с голкипером Антти Ниеми. Клуб недавно выменял Бена Бишопа у «Лос-Анджелеса».

У «Старз» есть три сценария расставания с 33-летним финном. При первом из них «Вегас» выберет его на драфте расширения. Если новичок НХЛ не выберет ни Ниеми, ни Кари Лехтонена, то «звёзды» будут искать варианты обмена первого.

Также они могут выкупить его контракт, до завершения срока которого остался один сезон. В таком случае «Даллас» будет выплачивать финскому хоккеисту 2/3 его годовой зарплаты (4,5 млн долларов) в течение двух лет, то есть по 1,5 млн долларов в год.

Источник: Dallas News Сообщить об ошибке
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Даллас Старз
Новости. Хоккей
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