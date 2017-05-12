Макартур: я не знаю, кто может сравниться с «Питтсбургом»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Кларк Макартур прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции НХЛ.

«Вы можете говорить, что мы ничем не рискуем, но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы не для того играли, чтобы отбыть здесь номер и спокойно уйти. Мы будем биться. Если они хотят обыграть нас, им придётся заслужить победу.

Я не знаю, кто может сравниться с «Питтсбургом». Но мы приложим максимум усилий. Нам надо сбить их скорость и, наверное, не удаляться. Они очень хорошо играют в большинстве. У нас есть свои плюсы. Мы воспользуемся ими», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.