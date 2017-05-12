Шопобаев будет президентом «Барыса» и генменеджером сборной Казахстана

Новый президент «Барыса» Аскар Шопобаев будет работать и в сборной Казахстана на посту генерального менеджера.

Также 11 мая по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор хоккейного клуба «Барыс» с его бывшим президентом — Александром Корешковым. Решением попечительского совета на должность президента астанинского клуба «Барыс» был назначен Шопобаев. Таким образом, он будет совмещать посты в клубе и сборной.

Специалист с 2010 по 2015 год возглавлял хоккейную команду «Алматы» и филиал казахстанской федерации хоккея в Алма-Ате и Алма-Атинской области.