Генменеджер «Филадельфии»: мы заинтересованы в Любимове

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл сообщил, что клуб заинтересован в подписании нового контракта с форвардом Романом Любимовым.

«Любимов здорово начал сезон, в первых 30-35 матчах он выглядел очень хорошо, вторая половина сезона ему уже не так удалась. Роман – качественный игрок, у него хорошие физические данные, рабочая этика – на высшем уровне.

Нам бы хотелось, чтобы он весь год провёл на том уровне, который показывал в первой половине сезона, но понятно, что ему было непросто, потому что это был его дебют в НХЛ, ему нужно было адаптироваться.

В ближайшее время нам нужно будет принять определённые решения по составу, но в целом я бы сказал, что мы хотим видеть его в команде на следующий год, мы заинтересованы в Любимове», – сказал Хекстолл.