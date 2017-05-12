Чернышенко: наверное, Рыспаеву нужно в других лигах себя попробовать

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что не видит возможности для возвращения в лигу тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева.

КХЛ в августе 2016 года бессрочно дисквалифицировала Рыспаева за его поведение в предсезонном матче с «Куньлунем». Защитник на третьей минуте бросился с кулаками на хоккеистов соперника и нанёс травму Томашу Марцинко, которого унесли на носилках. В результате главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший увёл команду с площадки, китайскому клубу засчитали техническое поражение. Позже Рыспаев написал письмо Чернышенко и председателю СДК КХЛ Валерию Каменскому с просьбой пересмотреть решение.

«Простить могут родители сына, который в чём-то провинился. Лига, дисциплинарный комитет наложили пожизненную дисквалификацию на Рыспаева за его неспортивное поведение. Поведение, которое он продемонстрировал в том самом матче с «Куньлунем». Это не соответствуют стандарту Международной хоккейной федерации и КХЛ. Думаю, никто не будет с этим спорить. Это не было традиционной добавляющей к хоккейным матчам схваткой. Это можно было оценивать совершенно по-другому.

В хоккее не место для таких проявлений своих бойцовских качеств. Поэтому, наверное, нужно себя в других лигах попробовать. У вас тут и Fight Nights проходит. Он с более подготовленными соперниками мог бы демонстрировать свои возможности. Не на льду. Поэтому пока предпосылок, чтобы дисциплинарный комитет пересмотрел своё решение, и судя по поведению, которое игрок продолжает демонстрировать, я не вижу», — сказал функционер.