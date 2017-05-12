Президент «Барыса»: переговоры по тренерскому штабу, по составу игроков активные

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал о формировании команды и своей предстоящей работе в сборной Казахстана.

«Для меня честь быть частью такого большого спортивного уникального проекта, как «Барыс». Я только вчера приступил. Есть мысли. Хотелось бы выслушать все заинтересованные стороны, взвесить за и против. Переговоры по тренерскому составу, по составу игроков идут активно. Я думаю, что до конца следующей недели мы уже дадим пищу для информации. Мне нужно переговорить со всеми тренерами существующими, понять их позицию. Я переговорю с тренерским штабом, с игроками, пойму изнутри эту проблему. Я освоюсь, я тут всего второй день. Я всегда открыт для информации.

Сборная? У меня есть новое видение, хотелось бы это поставить на государственные рельсы. Есть определённые наметки, как будем дальше двигаться. Я думаю, Казахстан с его большим населением заслуживает быть в лиге сильнейших. В связи с этим структурные изменения как в чемпионате Казахстана, так и в исполкоме нас ожидают. Хотелось бы, чтобы меня поддержали. Я концепт подготовил. Если он найдёт поддержку, я думаю, всё будет хорошо. Я не чужой человек в этом виде спорта. Я возглавлял хоккейный клуб «Алматы», возглавлял федерацию хоккея Алма-Аты и Алма-Атинской области. Я знаю проблемы чемпионата Казахстана. Знаю, какие в целом проблемы есть, мы их поднимем на исполкоме. Я думаю, руководство и попечительский совет, как раз внимая этим аспектам, сделали свой выбор», — цитирует функционера «Шайба.kz».