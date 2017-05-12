Генменеджер «Баффало»: хотим укрепить связь между командой и фарм-клубом

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл прокомментировал своё назначение.

«Я думаю, что одной из причин успеха команды, где я раньше работал, была хорошая связь основы и фарм-клуба. В «Питтсбурге» у нас были выстроены отношения с «Уилкс-Бэрри». Сейчас мы хотим укрепить связь между «Баффало» и «Рочестером».

НХЛ – это лига центрфорвардов. Здорово, что в нынешнем составе «Сэйбрз» есть несколько центров высокого класса.

Мы будем лучше, я уверен в этом. Но нужно уважать и другие команды, которые в этом сезоне не попали в плей-офф и тоже собираются прибавить. Да, в «Питтсбурге» нам сопутствовал успех. Но и там мы не всегда добивались результата или имели дело с травмами. Я считаю так: целью команды в НХЛ должно быть выступление на высоком уровне в течение ряда сезонов, в одном из которых случится прорыв к вершине», – цитирует функционера NBC.