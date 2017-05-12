Мелроуз: «Вашингтон» не может побеждать, пора подумать об обмене Овечкина

Хоккейный эксперт Барри Мелроуз считает, что «Вашингтон Кэпиталз» нужно обменять своего лидера Александра Овечкина. Контракт Овечкина с «Кэпиталз» со средней зарплатой 9,54 млн долларов за сезон действует до 2021 года. В нём содержится пункт об ограничении на обмен, по которому игрок может назвать 10 клубов, куда не может быть обменян.

«Эта команда не может побеждать. Они доказывают это снова и снова. Что-то у них идёт не так, чего-то не хватает. Конечно, сейчас, в эпоху потолка зарплат провернуть громкий обмен трудно. К тому же у многих парней есть пункты об ограничении на сделки. Это практически нереально.

Но что делать владельцам «Вашингтона» в этой ситуации? Обменять ли Овечкина? Как это сделать? Или произвести токую настройку, добавить двух-трёх молодых ребят? На все эти вопросы они должны дать ответ летом. Очевидно, что-то надо делать. Они много раз были близки к тому, чтобы пройти дальше, команда была талантливой, в этот раз опять играла седьмой матч у себя дома. И снова ничего не получилось. Явно нужен капитальный ремонт.

Почему я заговорил об обмене Овечкина? Просто это лидер команды, капитан, самый высокооплачиваемый игрок. И он не делает то, что должен. Мне нравится Алекс, но я считаю, что для «Вашингтона» пришло время подумать о его обмене. Я думаю, что сейчас это может пойти на пользу и ему тоже. Вокруг него только и носится: «Овечкин тянет команду вниз». Он не выигрывает с «Вашингтоном». Теоретически для него было бы хорошо перейти в другую команду, начать новую жизнь. «Вашингтон» не выигрывает уже 10 лет и даже не выходит в финал конференции. Пришла пора что-то менять», – отметил Мелроуз.