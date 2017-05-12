Яшин: все рады победе сборной России, но основные игры впереди

Известный хоккеист, совладелец «Лас-Вегаса» Алексей Яшин прокомментировал победу сборной России над сборной Дании на чемпионате мира. Россияне выиграли четыре матча из четырёх, потеряли одно очко.
«Понятно, что разного уровня команды. Тот результат, который засчитан, в принципе, был ожидаемым. Все рады победе, но основные игры впереди. Прогнозов я не даю, понятно, что наша команда опять на высшем уровне, мы сильнее, поэтому будем ждать победы. Хочу пожелать ребятам удачи», — цитирует Яшина «Национальная служба новостей».
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