Хаусли или Рирден могут возглавить «Флориду»

Ассистенты главных тренеров «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» – Фил Хаусли и Тодд Рирден – входят в список кандидатов на пост главного тренера «Флориды». Об этом сообщает Sun-Sentinel.

Генеральный менеджер «Пантерс» Дэйл Тэллон занимается поисками нового тренера после увольнения Тома Роу. Сообщается, что в сфере интересов клуба также находятся экс главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мишель Террьен и главный тренер университета Денвера Джим Монтгомери.

В сезоне-2016/17 команда не попала в плей-офф НХЛ.