Инсайдер TSN: думаю, «Детройт» выслушает предложения по Мразеку и Ховарду

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн поделился мнением о том, кто следующий из вратарей будет обменян в Национальной хоккейной лиге. Недавно «Лос-Анджелес Кингз» обменял Бена Бишопа в «Даллас Старз»

«В свете недавних обменов с участием Дарлинга и Бишопа любопытно, обратится ли кто-нибудь в «Детройт» по поводу Мразека или Ховарда. «Уингз», думаю, выслушают предложения по обоим голкиперам. Кроме того, в межсезонье будет ещё много вариантов, например Галак и Мэйсон. Ну и, конечно, Флёри», – написал ЛеБрюн в своём «твиттере».