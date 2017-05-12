Новиков: Кузнецов и Орлов придадут настроения, повысят мастерство сборной России

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о вызове в сборную России игроков «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова.

«Я считаю, что это правильное решение, что этих ребят с радостью приняли в состав сборной. У всех было разное мнение насчёт того, нужно ли их вызывать Я думаю, что они не только помогут, но и придадут настроения, повысят мастерство команды. Вопрос был по Овечкину, потому что использовать его так, как раньше, и давать ему большое количество времени было бы не совсем правильно. Но вопрос разрешился сам по себе, Саша не смог выступать за сборную. С кем использовать Кузнецова? Он универсальный игрок, он играет в центре и на фланге. Я не думаю, что здесь могут быть какие-то проблемы. Это игрок высокого уровня, игрок интеллекта. Такие парни в цене всегда. Орлов – сильный силовой защитник. Это очень хорошее приобретение, несмотря на то что «Вашингтон» который год бьётся и не может пройти в полуфинал Кубка Стэнли. Я смотрел эти матчи, и мне было жалко команду.

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У нас была эйфория насчёт того, что у нас молодая команда и не надо никого приглашать из НХЛ, что надо готовиться к Олимпиаде. Это не совсем правильно, потому что чемпионат мира – он здесь и сейчас. Надо максимально достойно там выступить. Параллельно, конечно, надо готовиться к Олимпиаде, но сегодня у нас чемпионат мира», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.