Бишоп: в Далласе команда похожа на ту, что была в «Тампе», когда я только пришёл

Голкипер Бен Бишоп прокомментировал свой переход из «Лос-Анджелес Кингз» в «Даллас Старз».

«Не хочу опережать события, потому что понимаю, что нам предстоит переговорный процесс, но я взволнован. Я знаю Техас, я закончил школу Фриско, и я знаю, какие здесь страстные болельщики. Я был рад услышать новости об обмене.

У нас хорошие отношения с Хичкоком, знаю, что против его команды в Сент-Луисе было тяжело играть. Ещё раз говорю, не хочу опережать события, но кажется, что у нас здесь команда, похожая на ту, что была в «Тампе», когда я только пришёл. Очень сильная группа атаки, и есть возможность поработать над усилением остальных позиций», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.