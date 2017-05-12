Лундквист может сыграть в матче с Данией, от Бекстрёма нет ответа

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист присоединится к команде 13 мая. Ожидается, что свой первый матч на турнире вратарь сыграет 14 мая со сборной Дании. Если это произойдёт, другой вратарь Никлас Сведберг выпадет из состава.

«Лундквист много играл в Кубке Стэнли, но ему необходимо почувствовать площадку, поэтому он должен сыграть», — отметил тренер вратарей сборной Швеции Стефан Лад в интервью Sveriges Radio.

Что касается центрфорварда «Вашингтон Кэпиталз» Никласа Бекстрёма, то от него руководство сборной Швеции пока не получило ответа.