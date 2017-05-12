Горак: грустно, что остальные легионеры «Витязя» разъехались

Нападающий «Витязя» Роман Горак прокомментировал тот факт, что он остался единственным легионером в подмосковном клубе из состава прошлого сезона.

«Конечно, мне грустно от того, что после такого отличного сезона все ребята разъехались, было бы здорово, если бы они вернулись. Но в команду приходят новые легионеры, надеюсь, в следующем сезоне мы выступим как минимум не хуже. Я очень счастлив за Ержабека, он заслужил этот шанс, теперь должен доказать, что достоин играть в НХЛ. Готов ли я через год попробовать пробиться в НХЛ? Всё зависит от того, как проведу следующий сезон, появится ли хорошее предложение, конечно, мне было бы интересно», — передаёт слова игрока «Р-Спорт».