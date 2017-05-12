Гуськов: Овечкина будет не хватать, но не надо из его отсутствия делать трагедию

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов считает, что сборная России способна обойтись без помощи нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который не сможет принять участие в чемпионате мира в связи с травмой.

«Если бы Александр был в составе и там получил травму, тогда бы это можно было назвать потерей. Овечкина ещё не было в расположении сборной, и здесь в большей степени можно посочувствовать Саше, что он не приедет на чемпионат мира. В целом думаю, что не надо из этого делать трагедию. Это спорт, все получают травмы. Конечно, его будет не хватать, но что поделать. Надо справляться своими силами, показывать игрокам, которые выйдут на лёд, чьё место мог бы занять Овечкин, свою состоятельность. Им надо постараться раскрыться, раз им даётся такой шанс», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.