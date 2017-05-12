Шуплер: для Овечкина честь играть за сборную своей страны. Это удивительно!

Тренер сборной Словакии Юлиус Шуплер высказался о решении НХЛ не допустить своих хоккеистов до Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

«Я считаю, это неправильно. Надо работать вместе. Звёзды НХЛ нужны Олимпиаде, и нас их отсутствие не радует. При этом меня приятно удивляет отношение к ситуации некоторых русских игроков, например Овечкина, который сказал, что всё равно поедет в Пхёнчхан. Заметьте, это не формальный ответ. Александра не нужно уговаривать прилетать в Россию, потому что для него честь играть за сборную своей страны. Это удивительно! Как и история прошлого года, когда он прибыл в Москву на чемпионат мира и прямо из аэропорта поехал к памятнику героям войны и положил там цветы. А после этого пошёл играть.

Нам в Словакии надо воспитывать у молодых хоккеистов такое же отношение к национальной команде — как к вершине нашего хоккея. Надо доносить до ребят, что за сборную нужно играть не по формальному призыву. Говорю это не потому, что я представитель старой школы. Я всегда привожу в пример Овечкина — человека гораздо более молодого, но с таким преданным отношением к своей стране и сборной. Да, есть НХЛ, где большие и сложные задачи. Но это не мешает Овечкину и другим российским хоккеистам доставлять радость своим болельщикам", — цитирует Шуплера газета «Известия».