«Салават Юлаев» расторг контракт с защитником Дмитрием Воробьёвым

«Салават Юлаев» и защитник Дмитрий Воробьёв по обоюдному соглашению расторгли контракт, который был рассчитан ещё на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний хоккеист перешёл в уфимский клуб летом 2016 года и провёл в прошедшем регулярном чемпионате 42 матча, в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами и заработал показатель полезности "+4". В плей-офф участия не принимал. Всего в КХЛ на его счету 442 матча, в которых он набрал 98 (28+70) очков при показателе полезности "+4".