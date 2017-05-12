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«Салават Юлаев» расторг контракт с защитником Дмитрием Воробьёвым

12 мая 2017, пятница. 17:21. Хоккей

«Салават Юлаев» и защитник Дмитрий Воробьёв по обоюдному соглашению расторгли контракт, который был рассчитан ещё на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний хоккеист перешёл в уфимский клуб летом 2016 года и провёл в прошедшем регулярном чемпионате 42 матча, в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами и заработал показатель полезности "+4". В плей-офф участия не принимал. Всего в КХЛ на его счету 442 матча, в которых он набрал 98 (28+70) очков при показателе полезности "+4".

Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев Дмитрий Воробьёв
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