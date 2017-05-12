«Слован», «Витязь» и рижское «Динамо» сыграют на предсезонном турнире в Германии

«Слован» во время предсезонной подготовки в первой половине августа примет участие в турнире Wingas Cup, который пройдёт в Германии. Также в турнире примут участие подмосковный «Витязь», рижское «Динамо» и принимающая команда «Кассел Хаскис». Об этом сообщается на официальном сайте словацкого клуба.

«Слован» и рижское «Динамо» в прошедшем сезоне КХЛ не смогли пробиться в восьмёрку на Западе. «Витязь» впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ и в первом раунде проиграл санкт-петербургскому СКА.