Витолиньш: Панарин и Барабанов не тренировались из-за микротравм

По окончании тренировки тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды к матчу со Словакией, а также о том, почему на тренировке отсутствовали нападающие Артемий Панарин и Александр Барабанов.

«Капризов должен почувствовать, побыть здесь. А случайно или не случайно, в дальнейшем посмотрите. У кого забрали аккредитацию? Науменкова вывели из состава.

По составу определимся завтра. У Панарина и Барабанова микротравмы, решили их сегодня поберечь. Играть будем в 12 нападающих. По Мозякину неизвестно, сыграет ли он на ЧМ. Со Словакией точно не сыграет», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Встреча Россия — Словакия состоится завтра, 13 мая. Начало матча — в 17:15 мск.

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Видео интервью Витолиньша можно посмотреть на «Чемпионате».